У РФ кажуть, що у Путіна вже немає грошей на війни, лише на теракти

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Президент РФ Володимир Путін

Тих ресурсів, які були у Кремля два-три роки тому, більше немає

У Кремля закінчилися кошти на проведення нових військових авантюр і здійснення глобальних операцій, проте їх ще вистачає на підтримку терористичних актів по всьому світу. Таку думку в інтерв'ю «Апострофу» висловив лідер російської опозиційної політичної партії «Західний вибір» Костянтин Боровий.

«Зрозуміло, що тих ресурсів, які були два-три роки тому, більше немає. Вичерпуються резервні фонди, недостатньо ресурсів для проведення військових авантюр. Немає ресурсів для великих пропагандистських кампаній, як це було раніше», – заявив Боровий.

Тому, за його словами, акцент робиться на «економних» провокаціях – зокрема, на співпраці з «Ісламською державою» і терористичних акціях по всьому світу.

«На терористичну діяльність (ресурси. – Ред.) є. У цьому й полягає особливість такого справжнього тероризму – він недорогий», – зазначив російський політик.

Він наголосив, що світ поступово починає розуміти, що не існує «віртуального тероризму», а йдеться про конкретних замовників тероризму, які сидять у Москві.

Водночас він зауважив, що ліквідацією режиму Володимира Путіна проблему тероризму не вирішити.

«Тому що створено величезні агентурні мережі по всьому світу. Людство ще дуже довго пам'ятатиме про КДБ, ФСБ, радянські і російські спецслужби, які завдяки різним інструментам продовжують залишатися у політичному просторі», – підсумував Боровий.

Як повідомлялося, Боровий прогнозує розпад Російської Федерації.