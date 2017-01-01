У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії

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Санкції проти Росії

Кабінету міністрів, Службі безпеки за участю Національного банку доручено відпрацювати механізм забезпечення виконання цього рішення

У Раді національної безпеки і оборони роз'яснили, які категорії фізичних і юридичних осіб фігурують в оновленому списку санкцій України.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба РНБО.

Таким чином, передбачається застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації сьомого скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Санкції також застосують до юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополь, у зв’язку з підтвердженням факту їх незаконної перереєстрації за російським законодавством.

Крім цього, до фізичних осіб – громадян РФ (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування та протиправних дій щодо громадян України, та до юридичних осіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

Окрім того, указом передбачено створення єдиного санкційного списку для фізичних та юридичних осіб.

Як відомо, президент України Петро Порошенко своїм указом про введення в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» ввів санкції щодо юридичних та фізичних осіб.

Зазначається, що Кабінету міністрів, Службі безпеки за участю Національного банку доручено відпрацювати механізм забезпечення виконання цього рішення.

Із повним переліком прізвищ можна ознайомитися на сайті президента.

Як стало відомо сьогодні, Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.