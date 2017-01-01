У Росії середня компанія витрачає на папір до 5% своїх доходів на рік, - екс-міністр економіки

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Паперовий документообіг

Росії слід відмовлятися від паперового документообігу, вважає Кудрін

Екс-міністр фінансів РФ, глава Центру стратегічних розробок Олексій Кудрін вважає, що Росії слід відмовлятися від паперового документообігу. Таку думку він висловив виданню ТАСС.

«Світ відмовляється від паперових носіїв, в Росії ж середня компанія витрачає на папір до 5% своїх доходів на рік. Більш того, компанії витрачаються на менеджмент, який займається заповненням і відправкою цих документів, відповідями на питання. А головне, що в результаті ці папери нікому не потрібні», - зазначив Кудрін.

За його словами, у світі взагалі існують країни, де паперовий документообіг заборонений.

Нагадаємо. що 15 серпня 2016 року Кабінет міністрів України перейшов на електронний документообіг з центральними органами виконавчої влади.