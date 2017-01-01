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    У Росії середня компанія витрачає на папір до 5% своїх доходів на рік, - екс-міністр економіки

    • Сьогодні, 14:12
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    Паперовий документообіг&nbsp;
    Паперовий документообіг 

    Росії слід відмовлятися від паперового документообігу, вважає Кудрін

    Екс-міністр фінансів РФ, глава Центру стратегічних розробок Олексій Кудрін вважає, що Росії слід відмовлятися від паперового документообігу. Таку думку він висловив виданню ТАСС.

    «Світ відмовляється від паперових носіїв, в Росії ж середня компанія витрачає на папір до 5% своїх доходів на рік. Більш того, компанії витрачаються на менеджмент, який займається заповненням і відправкою цих документів, відповідями на питання. А головне, що в результаті ці папери нікому не потрібні», - зазначив Кудрін.

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    За його словами, у світі взагалі існують країни, де паперовий документообіг заборонений.

    Нагадаємо. що 15 серпня  2016 року Кабінет міністрів України перейшов на електронний документообіг з центральними органами виконавчої влади.

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