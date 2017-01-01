Колишній російський урядовець визнав, що РФ не може самостійно виготовляти військову продукцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Кудрін

Олексій Кудрін вбачає у цьому загрозу суверенітету Росії

Екс-міністр фінансів Росії, глава Центру стратегічних розробок РФ Олексій Кудрін називає низький рівень технологічності Росії як загрозу суверенітету країни. Таку тезу він озвучив на Гайдарівського форумі.

«В цій думці сходяться всі експерти. У доповіді я виніс консенсусну думку експертів не тільки в області технологій і розвитку, а й в області військової безпеки і геополітики. Ми вже не можемо робити нашу військову продукцію самостійно», - сказав Кудрін в інтерв’ю ТАСС.

Водночас він визнає, що жодна країна в світі не може виробляти всю продукцію на своїй території. Виняток - США, а через 15-20 років - Китай.

«Нові матеріали, що застосовуються у військових цілях, не всім доступні. Ми можемо виготовити схожу продукцію, але вона все одно буде поступатися. Сучасна техніка ще складніша - там тисячі і тисячі компонентів», - визнає експерт.

За словами Кудріна, для розвитку економіки близько 25% продукції в РФ повинно оновлюватися щороку.

Читайте також статтю «Главкома» Броньовані «іграшки». На яку новітню техніку може розраховувати армія України в 2017 році