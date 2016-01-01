У Росії зростає кількість загиблих від отруєння «Боярышником»: вже 41 жертва
- 19 Грудня, 14:58
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Всі жертви вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію
В Іркутську РФ з 57 постраждалих від отруєнь «Глодом померла 41 людина.
Про це повідомляє РИА Новости.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після масового отруєння концентратом для ванн «Боярышник» (глід) в країні доручив уряду вжити всіх заходів щодо вилучення спиртовмісних препаратів з роздрібної торгівлі після прийняття законодавчих змін.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих від отруєння контрафактним «Глодом» в Іркутську перевищила 30 людей, більше 40 було госпіталізовано.
Жителі мікрорайону вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію.
Ціна в місцевих магазинах становить близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного «Глоду».