У Росії зростає кількість загиблих від отруєння «Боярышником»: вже 41 жертва

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Всі жертви вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію

В Іркутську РФ з 57 постраждалих від отруєнь «Глодом померла 41 людина.

Про це повідомляє РИА Новости.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після масового отруєння концентратом для ванн «Боярышник» (глід) в країні доручив уряду вжити всіх заходів щодо вилучення спиртовмісних препаратів з роздрібної торгівлі після прийняття законодавчих змін.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих від отруєння контрафактним «Глодом» в Іркутську перевищила 30 людей, більше 40 було госпіталізовано.

Жителі мікрорайону вживали дешевий «концентрат для прийняття ванн» як алкогольну продукцію.

Ціна в місцевих магазинах становить близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного «Глоду».