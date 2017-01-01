У Румунії на протести вийшли близько 250 тис. людей

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Зіткнення учасників акції протесту з поліцією

У Бухаресті відбулися сутички протестувальників із поліцією

У Румунії близько 250 тисяч людей вийшли 1 лютого на акцію протесту проти рішення уряду декриміналізувати деякі корупційні порушення чиновників. Місцеві ЗМІ заявляють, що це найбільші акції протесту від часів повалення комуністичного режиму 1989 року.

У Бухаресті до 150 тисяч людей взяли участь в демонстрації біля будівлі уряду. Ще 100-150 тисяч людей протестували в інших 55 містах країни. Присутні вимагали скасування рішень і відставки уряду.

У Бухаресті відбулися сутички протестувальників із поліцією. Внаслідок цього незначно постраждали двоє протестувальників і двоє правоохоронців. За даними влади, 20 протестувальників арештували після того, як кілька сотень футбольних фанатів почали кидати каміння і димові шашки в поліцейських. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Згідно з пропозицією уряду, пропонується звільнити від кримінальної відповідальності чиновників за корупцію зі збитками менше ніж 200 тисяч леїв (близько 47,5 тисячі євро). Таке рішення влада Румунії пояснює необхідністю приведення кримінального кодексу країни у відповідність з конституційним законодавством.

Виконавчий орган Європейського союзу 1 лютого закликав Румунію продовжувати боротьбу з корупцією. «Боротьба проти корупції повинна посилюватися, а не зупинятися», – мовиться у спільній заяві президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та його заступника Франса Тіммерманса, опублікованій 1 лютого.

Президент Вищої ради магістратури Румунії, органу, який спостерігає за судочинством, заявила, що оскаржуватиме це рішення уряду.