Рубану заборонили виїжджати на окуповані території Донбасу та перевозити полонених

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Сьогодні СБУ проводила опитування Володимира Рубана

Керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану СБУ скасувала пропуск на в'їзд на окуповані території Донецької і Луганської областей.

«Мені закидають порушення проходження. Мені не можна перевозити посилки і полонених, тільки Геращенко і Тандіт можуть», — сказав він у коментарі InfoResist.

Рубан зазначив, що він в'їжджав в Донецьк через КПП.

«Я не в тому віці й не в тому статусі, щоб ходити таємними стежками. Отримали вказівку Рубана не пускати. В обід я проїжджав, а після обіду — вже ні. Пропуск у мене річний», — говорить він.

Він додав, що проти нього силовики вчинили смішні дії.

«Приїхала військова поліція, склали протокол за проблискові маячки, які у мене всередині машини стоять в салоні, не стаціонарні. Я їх вмикаю, коли їжджу по «ДНР», коли перевожу полонених. Побачили поламані наручники, спецзасоби — теж склали протокол», — додав він.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.