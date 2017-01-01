У Сербії на військовому складі стався вибух: є загиблий, 25 поранених
- Сьогодні, 01:18
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Вибух стався після того, як спалахнула пожежа на ділянці для виведення з експлуатації боєприпасівВ результаті вибуху на військовому ремонтному складі в сербському місті Крагуєвац загинула одна людина і ще 25 отримали поранення. Тривають пошуки ще трьох зниклих робітників.
Про це повідомили у міністерстві оборони Сербії.
«Одна людина загинула і 25 отримали поранення в результаті вибуху на військовому ремонтному складі центральному сербському місті Крагуєвац», — йдеться в повідомленні.
Вибух стався після того, як спалахнула пожежа на ділянці для виведення з експлуатації боєприпасів.