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    У Сербії на військовому складі стався вибух: є загиблий, 25 поранених

    • Сьогодні, 01:18
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    Вибух стався після того, як спалахнула пожежа на ділянці для виведення з експлуатації боєприпасів

    В результаті вибуху на військовому ремонтному складі в сербському місті Крагуєвац загинула одна людина і ще 25 отримали поранення. Тривають пошуки ще трьох зниклих робітників.

    Про це повідомили у міністерстві оборони Сербії.

    «Одна людина загинула і 25 отримали поранення в результаті вибуху на військовому ремонтному складі центральному сербському місті Крагуєвац», — йдеться в повідомленні.

    Вибух стався після того, як спалахнула пожежа на ділянці для виведення з експлуатації боєприпасів.

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