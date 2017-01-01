У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» спростували озвучені Семенченком плани націоналізувати Бурштинську ТЕС

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Бурштинська ТЕС

Якщо українське підприємство, то ні, ми не маємо планів обмежити їх у бізнесі, - заявив начальник штабу

Начальник «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Сергій Якимович спростував озвучені народним депутатом Семеном Семенченком плани Штабу націоналізувати Бурштинську ТЕС та інші підприємства, які належать українським інвесторам.

«Якщо українське підприємство, то ні, ми не маємо планів обмежити їх у бізнесі. Може бути, партія «Самопоміч» бачить у цьому сенс. Але нам ніхто нічого не каже і не диктує, ми самі в Штабі приймаємо рішення. Сьогодні ми ведемо мову про компанії з російськими інвесторами. Ми будемо аналізувати такі компанії, такі компанії не мають права працювати в Україні», - розповів Якимович, передають Українські новини.

Нагадаємо, народний депутат Семен Семенченко заявив, що наступний етап блокади буде більш широкий і передбачає повернення в держвласність Бурштинської ТЕС та інших підприємств.

У той же час, ряд авторитетних експертів у сфері електроенергетики вже заявили, що на тлі надзвичайного стану в енергетиці наміри народного депутата відібрати ТЕС у приватного інвестора можуть поставити під загрозу повноцінне функціонування всієї енергосистеми. Зокрема Бурштинська ТЕС забезпечує електроенергією три області Західної України (Закарпатську, Івано-Франківську і Львівську) та забезпечує експорт електроенергії європейським партнерам України.