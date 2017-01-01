У Сирії внаслідок хімічної атаки загинуло не менше 58 людей

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Серед загиблих і поранених багато дітей

Авіаударів по місту Хан-Шейхун завдали сирійські урядові або російські літаки

У сирійському місті Хан-Шейхун, яке контролюють повстанці, від імовірної хімічної атаки загинуло щонайменше 58 людей і десятки було поранено, повідомляють активісти і моніторингові групи.

Як повідомив Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини, авіаударів по містечку Хан-Шейхун на північному заході країни завдали сирійські урядові або російські літаки. Після них багато людей почали задихатися.

Згодом медики і активісти повідомили, що літаки обстріляли місцеві лікарні, куди доправили вцілілих.

Раніше повідомлялося, що 35 людей, включаючи дев’ятьох дітей, загинули під час авіаудару по містечку Хан-Шейхун.

Сирійський уряд неодноразово заперечував застосування хімічної зброї.

Якщо повідомлення про цей напад підтвердяться, він стане однією з найбільш смертоносних хімічних атак у Сирії з початку війни.

Джерело: ВВС Україна