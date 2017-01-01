У соратника Януковича при обшуку виявили документи з грифом «цілком таємно»

Серед речей були і секретні документи, пов’язані з обороноздатністю країни

У колишнього міністра оборони Павла Лебедєва під час обшуків у його домівці знайшли документи, які були позначені грифом «цілком таємно».

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, обшук відбувся ще влітку 2016 року. Серед речей були і секретні документи, пов’язані з обороноздатністю країни. Зараз ще триває їх експертиза, яку планують завершити у квітні цього року.

Відповідаючи на запитання про долю «сенсаційних речей», знайдених ще влітку під час обшуку у Лебедєва, Матіос заявив: «Луценко сказав дуже толерантно про документи з грифом особливої важливості - «цілком таємно».

«Оскільки ці документи пов'язані з обороноздатністю країни і багатьма її факторами, я не можу прокоментувати. Обробка цих документів, аналіз, експертиза... у держави немає сотень тисяч експертів, немає сотень тисяч працівників прокуратури, йдемо поступально. Як тільки в березні, може, в квітні, закінчиться ця експертиза, буде про що говорити», - зазначив Матіос.

Нагадаємо, Павло Лебедєв займав посаду міністра оборони України з грудня 2012 до лютого 2014. 27 лютого 2014 Рада відправила його у відставку. Після втечі Януковича також безслідно зник з України, проте через кілька тижнів був помічений у Кремлі на зібранні з нагоди анексії Росією Криму, де увійшов до складу правління Російського союзу промисловців і підприємців. Він навіть планував стати губернатором окупованого Севастополя.



В серпні 2016 року Анатолій Матіос повідомив, що правоохоронці провели обшук в квартирі Лебедєва.



Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра оборони Павла Лебедєва за підозрою в сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану.