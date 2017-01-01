У справі «скіфського золота» суд Амстердама не дослухався до думки кримчан, - директор музею Тавриди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Мальгін

Працівники Центрального музею Тавриди готові до різного розвитку подій і шукають інші касаційні інстанції

Гендиректор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що у справі «скіфського золота» інтереси місцевої громади, яку в даному випадку представляє музей, має бути враховано, але суд у Нідерландах не врахував ці обставини.

Мальгін пояснив, на чому ґрунтується його впевненість, що апеляцію на рішення суду Амстердама задовольнять.

«Є заява чотирьох музеїв, де повною мірою висловлено нашу позицію. Ми, звичайно, готові до різного розвитку подій, безумовно. Якщо нашу апеляцію не задовольнять, є ще можливості касаційної інстанції, тобто певний люфт можливостей залишатиметься», - заявив Мальгін.

За його словами, працівники музею виходили з того, що власність держави на ці предмети – аж ніяк не найголовніша серед можливостей рішення цієї проблеми.

«Умовно кажучи, кому вони потрібніші за все. Ми виходимо з того, що пріоритетом має користуватися місцева громада, а не держава. Але в будь-якому разі інтереси місцевої громади, яку в даному випадку представляє музей, має бути враховано. А суд у Нідерландах не врахував ці обставини. Суд пішов шляхом найменшого опору... Пріоритет держави (на власність музейних експонатів) – це явище XIX століття, умовно кажучи. Так, можна відстоювати цю точку зору і оголосити всю власність державною. Але ми ж живемо на початку XXI століття, окрім держав існують і інші гравці, перш за все це локальні спільноти. От дивіться, така ситуація: є Німеччина як держава і є Баварія як область Німеччини, де знайдено певні артефакти. Чому пріоритетом є власність Німеччини, а не власність Баварії? Це суперечливе питання. В усякому разі вони повинні бути якось підпорядковані. Не можна все оголосити власністю держави, а регіонам нічого не залишити. Це неправильно. Зважене рішення, на нашу думку, полягало б у врахуванні наших прав, прав Криму на ці предмети. Цього не було зроблено, тому ми вважаємо рішення суду несправедливим», - пояснив Гендиректор Центрального музею Тавриди.

Мальгін розповів, яка вартість артефактів, за які зараз судиться з Україною.

«Страхова вартість є, вона становить близько 3 мільйонів євро за всю колекцію», - зазначив гендиректор музею.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва.

Музеї в окупованому Криму почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні. Кримські музеї мають оскаржити рішення окружного суду Амстердама до 16 травня цього року, тобто подати документ із викладенням аргументів щодо своєї незгоди, після чого Україна матиме до шести тижнів на подання своєї позиції.