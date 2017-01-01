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У США через повені і торнадо загинули дев'ятеро людей

На декілька невеликих міст на схід від Далласа обрушилися чотири торнадо

На Середньому Заході і південному сході США в результаті повеней і торнадо загинули дев'ятеро людей. Про це повідомляє Associated Press.

За словами місцевої влади, троє людей загинули в штаті Арканзас. Також в цьому штаті пропали безвісти двоє дітей після того, як їх автомобіль змило з моста.

Ще чотири людини загинули в Техасі.

Як повідомили в метеорологічній службі, на кілька невеликих міст на схід від Далласа обрушилися чотири торнадо.

Раніше повідомлялося, що в США п'ятеро людей загинули і 50 постраждали через торнадо.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня стався землетрус магнітудою 6 за шкалою Ріхтера біля берегів на південному сході Тайваню.