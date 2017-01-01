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    У США поліцейські застрелили українця

    • Сьогодні, 10:23
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    Ярослав Мосіюк
    Ярослав Мосіюк

    Поліція стверджує, що хлопець намагався вчинити самогубство

    В американському місті Шарлот поліцейські вбили 25-річного українця Ярослава Мосіюка, який нібито намагався накласти на себе руки.

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    Повідомлення про вбивство хлопця з'явилося 8 березня. Поліція міста оприлюднила звіт про те, що «офіцери відповіли на виклик через погрозу самогубства близько першої години дня, що надходила від чоловіка з рушницею. Офіцер Брайан Волш побачив загрозу та вистрілив у чоловіка».

    25-річного українця доправили до медичного центру, де констатували його смерть. Бюро внутрішніх справ розслідує подробиці інциденту, а офіцера, який застрелив Мосіюка, відсторонили від роботи.

    Родичі хлопця впевнені, що він не збирався скоювати самогубство.

    Як повідомили ТСН, рушниця, з якою хлопець ішов вулицею, була не зарядженою. І про це родичка Ярослава, яка бачила трагедію на власні очі, говорила поліцейським. 

    Родина загиблого почала через фандрайзингову платформу збирати кошти на транспортування тіла до України та поховання. 

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    США вбивство Україна
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