У США поліцейські застрелили українця

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Ярослав Мосіюк

Поліція стверджує, що хлопець намагався вчинити самогубство

В американському місті Шарлот поліцейські вбили 25-річного українця Ярослава Мосіюка, який нібито намагався накласти на себе руки.

Повідомлення про вбивство хлопця з'явилося 8 березня. Поліція міста оприлюднила звіт про те, що «офіцери відповіли на виклик через погрозу самогубства близько першої години дня, що надходила від чоловіка з рушницею. Офіцер Брайан Волш побачив загрозу та вистрілив у чоловіка».

25-річного українця доправили до медичного центру, де констатували його смерть. Бюро внутрішніх справ розслідує подробиці інциденту, а офіцера, який застрелив Мосіюка, відсторонили від роботи.

Родичі хлопця впевнені, що він не збирався скоювати самогубство.

Як повідомили ТСН, рушниця, з якою хлопець ішов вулицею, була не зарядженою. І про це родичка Ярослава, яка бачила трагедію на власні очі, говорила поліцейським.

Родина загиблого почала через фандрайзингову платформу збирати кошти на транспортування тіла до України та поховання.