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    У США контр-адмірал і сім офіцерів звинувачуються у хабарництві в вигляді секс-вечірок

    • Сьогодні, 04:19
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    Бізнесмен Леонард Гленн Френсіс з Сінгапуру дарував офіцерам ВМС США дорогі подарунки, поїздки на курорти і послуги повій

    Контр-адмірал і ще сім американських офіцерів звинувачуються в корупції, яка часто брала форму секс-вечірок з повіями, пише The Washington Post з посиланням на документацію федерального суду каліфорнійського Сан-Дієго.

    Відзначається, що у даній справі проходять контр-адмірал Брюс Лавлесс, який є співробітником розвідки ВМС США в Пентагоні, а також ряд капітанів ВМС і полковник морської піхоти у відставці.

    В обвинувальних документах говориться, що офіцери отримували хабарі від бізнесмена Леонарда Гленна Френсіса з Сінгапуру, який працював за контрактами з міністерством оборони США.

    Сторона звинувачення стверджує, що Френсіс дарував офіцерам дорогі подарунки, поїздки на курорти і послуги повій.

    При цьому видання нагадало, що бізнесмен раніше визнав себе винним в шахрайстві на десятки мільйонів доларів при веденні бізнесу з ВМС США.

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