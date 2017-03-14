У США контр-адмірал і сім офіцерів звинувачуються у хабарництві в вигляді секс-вечірок

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Бізнесмен Леонард Гленн Френсіс з Сінгапуру дарував офіцерам ВМС США дорогі подарунки, поїздки на курорти і послуги повій

Контр-адмірал і ще сім американських офіцерів звинувачуються в корупції, яка часто брала форму секс-вечірок з повіями, пише The Washington Post з посиланням на документацію федерального суду каліфорнійського Сан-Дієго.

Відзначається, що у даній справі проходять контр-адмірал Брюс Лавлесс, який є співробітником розвідки ВМС США в Пентагоні, а також ряд капітанів ВМС і полковник морської піхоти у відставці.

В обвинувальних документах говориться, що офіцери отримували хабарі від бізнесмена Леонарда Гленна Френсіса з Сінгапуру, який працював за контрактами з міністерством оборони США.

Сторона звинувачення стверджує, що Френсіс дарував офіцерам дорогі подарунки, поїздки на курорти і послуги повій.

При цьому видання нагадало, що бізнесмен раніше визнав себе винним в шахрайстві на десятки мільйонів доларів при веденні бізнесу з ВМС США.