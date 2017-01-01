У США протестують проти політики Трампа щодо клімату

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Білий дім розглядає можливість виходу з Паризької угоди, яку підписали понад 190 країн

Тисячі людей пройшли вулицями столиці США Вашингтона з протестами проти політики президента Дональда Трампа у галузі екології та змін клімату.

Активісти, серед іншого, висловили свою незгоду з пропозицією адміністрації Трампа щодо суттєвого скорочення фінансування Агенції з охорони довкілля. Десятки схожих протестів були заплановані і в інших містах США.

Нинішні акції є другими після тих, що відбулися минулих вихідних у День землі, коли тисячі науковців та їхніх прихильників зібралися у Вашингтоні з критикою політики адміністрації президента США щодо науки і досліджень.

Білий дім розглядає можливість виходу з Паризької угоди, яку підписали понад 190 країн, включно зі Сполученими Штатами, з метою обмежити глобальне потепління.

Раніше Дональд Трамп закликав скасувати обмеження щодо вугільних електростанцій і збільшити буріння нафтових і газових свердловин в національних парках.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

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Джерело: Радіо Свобода