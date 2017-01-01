У США розповіли, коли можливе зниження тиску на Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі

У США чекають, поки РФ візьме на себе відповідальність за виконання своєї частини Мінських домовленостей

США не планують скасовувати або послаблювати санкції проти Росії.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, повідомляє DW.

«Зниження тиску на Росію не буде до тих пір, поки вона не візьме на себе відповідальність за виконання своєї частини Мінських домовленостей», - сказала Хейлі.

Також дипломат впевнена в тому, що Росія втрутилася в вибори президента США в 2016 році. Вона зазначила, що зараз Конгрес займається розслідуванням цієї справи і необхідно докласти всі зусилля для того, щоб найближчим часом представити громадськості пов'язані з ним факти.

Крім цього, Хейлі прокоментувала інформацію газети The Washington Post про спроби зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера встановити секретні канали зв'язку з РФ. Як повідомила дипломат, їй про це нічого невідомо. За її словами, необхідно дочекатися конкретних фактів, що обгрунтовують це припущення.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.