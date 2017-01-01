Тіллерсон: Втручання Росії у вибори добре задокументовано

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Рекс Тіллерсон

Природа цього втручання добре зрозуміла, підкреслив держсекретар США

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

«Я вважаю, що у нас є широкий перелік важливих питань, які потрібно вирішити в контексті відносин США-Росія», - заявив він в ефірі телеканалу NBC.

«Очевидно, втручання у вибори - один з них. Я думаю, що це було добре задокументовано, природа цього втручання добре зрозуміла тут і всюди», - зазначив Тіллерсон.

Нагадаємо, Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає неправильним використовувати термін «перезавантаження» в контексті відносин з РФ. За його словами, відносини з РФ не можна почати з чистого аркуша.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою Міністерства зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.