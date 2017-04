У США сталися сутички між прихильниками та противниками Трампа

У поліції повідомляють про неодноразове застосування учасниками протистоянь перцового газу

Дев'ятьох людей було арештовано під час сутичок, що сталися між прихильниками Дональда Трампа та його противниками.

Про це повідомляє The Mercury News.

Події відбулися у парку в місті Берклі.

Поліція закликала людей уникати центр міста навколо парку Мартіна Лютера Кінга через небезпеку масових заворушень.

У поліції повідомляють про неодноразове застосування учасниками протистоянь перцового газу.

Прихильники Трампа, а також учасники так званого ультраправого руху прийшли до парку із плакатами на ходу під назвою «Свобода слова». Противники руху, які називають себе антифашистами також прибули до парку, де і почалися зіткнення.

