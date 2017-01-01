У Стамбулі затримали головного підозрюваного у стрілянині в нічному клубі

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Чоловіка затримали в стамбульському районі Есеньюрт

У Стамбулі затримали головного підозрюваного у вчиненні збройного нападу на нічний клуб Reina в новорічну ніч.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з повідомленням, чоловіка затримали в стамбульському районі Есеньюрт.

Як зазначається, ім’я підозрюваного у нападі — Абдулкадір Машаріпов.

Згідно з повідомленням місцевого видання Hurryet, затриманий чоловік — громадянин Узбекистану.

Також зазначається, що терорист має дружину, 4-річного сина та 1,5-річну доньку. Вони орендували квартиру в центрі турецького міста Конья.

Нагадаємо, в новорічну ніч у нічному клубі Reіna в Стамбулі озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 осіб, і відкрив по них стрілянину. В результаті загинуло 39 осіб, серед них 16 іноземців, ще 69 осіб було поранено. Влада кваліфікувала напад як теракт. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».