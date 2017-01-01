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    У Сумах серед вулиці загорілася маршрутка: авто згоріло вщент

    • Сьогодні, 04:19
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    Водій встигнув вибігти з салону

    У Сумах посеред вулиці загорілася маршрутка. Поки рятувальники їхали, авто згоріло вщент.

    Про це повідомляє ДСНС України в області. 

    «У Сумах на вулиці Ковпака спалахнула пасажирська маршрутка № 6. Відчайдушний водій встигнув вибігти з салону. Обійшов навколо авто та забіг усередину. З палаючої маршрутки забрав документи та особисті речі. За словами очевидців, займання почалося ззаду автобусу. Рятувальники прибули на місце через 15-20 хв. На той момент маршрутка згоріла вщент. Як виявилося, у задній частині авто були газові балони, які могли вибухнути. На щастя, вогонь загасили. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні. 

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    У Сумах серед вулиці загорілася маршрутка: авто згоріло вщент
    У Сумах серед вулиці загорілася маршрутка: авто згоріло вщент
    У Сумах серед вулиці загорілася маршрутка: авто згоріло вщент
    У Сумах серед вулиці загорілася маршрутка: авто згоріло вщент

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