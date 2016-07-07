У Сумах в житловому будинку стався вибух: загинула жінка

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Вибухом пошкоджено декілька квартир, дві людини в лікарні, жінка пенсійного віку загинула

Сьогодні, 3 січня близько 20:45 в житловому будинку в одній з квартир по вул. Металургів стався потужний вибух. Про це на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Сумщини Наталія Науменко.

Попередня причина - витік газу.

Вибух стався на 6-му поверсі 9-поверхівки, і був настільки потужним, що балконна рама вилетіла на протилежний бік вулиці, а проїжджа частина по вул. Металургів всіяна уламками. На місці працюють рятувальники і працівники правоохоронних органів.

«У Сумах по вул. Металургів в одній з квартир на 6 поверсі багатоквартирного будинку стався вибух. Попередня причина - витік газу. В даний час повідомлень про жертви немає. На місце події негайно виїхав в. о. прокурора області Ігор Сидоренко і керівник Сумської місцевої прокуратури Володимир Ковтун. Деталі повідомлю пізніше», - написала Науменко.

Користувачі соцмереж повідомляють, що вибух влаштував спеціально господар квартири, і сам, у результаті не постраждав.

«Як повідомив з місця події Володимир Ковтун, вибухом пошкоджено декілька квартир, дві людини в лікарні, жінка пенсійного віку загинула, на жаль», - написала у фейсбуці прес-секретар прокуратури Сумщини Наталія Науменко.

За фактом вибуху в багатоквартирному будинку по вул Металургів, 24 розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людини. Як повідомляє з місця події Ігор Сидоренко, в о прокурора Сумської області, залишаються не розібраними завали у трьох квартирах.