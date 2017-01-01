У Супрун ініціюють відновлення медицини праці

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Медицина праці у Німеччині Фото: euronews.com

Профілактика має обмежені можливості, а отже кожна людина має нести особисту відповідальність за власне здоров‘я

Міністерство охорони здоров'я України ініціює відновлення системи медицини праці та профілактичних заходів щодо запобігання професійної захворюваності.

Відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України оприлюднено для громадського обговорення на сайті МОЗ.

У документі зазначено, що внаслідок світової фінансової кризи 2009-2012 років погіршився фінансовий стан і виробничий потенціал підприємств, галузей економіки, що призвело і до погіршення стану безпеки працівників, медицини праці, а також невиконання профілактичних заходів щодо запобігання захворювань, пов'язаних з професійною діяльністю людини.

Концепція, реалізація якої розрахована на 2018-2020 роки, спрямована на удосконалення нормативно-правової бази в сфері праці, її гармонізацію з європейським законодавством, забезпечення доступу працівників до служб медицини праці, формування державної політики в сфері медико-соціального обслуговування працюючого населення, відновлення трудового потенціалу населення шляхом своєчасного та ефективного лікування хвороб, обумовлених видом професійної діяльності людини.

Крім того, в рамках концепції планується впровадження міжнародних стандартів щодо умов і безпеки праці, удосконалення санітарних норм і правил гігієни, розробка і впровадження системи реабілітації людей, хворих професійно зумовленими захворюваннями.

Документ також передбачає ряд заходів щодо створення системи моніторингу та контролю, обліку професійних захворювань.

Зокрема, ключова роль в медицині праці у Німеччині полягає в тому, що там тепер більше фокусують увагу на превентивній медицині, щоб працівники залишались здоровими до самого виходу на пенсію.