У теракті в Стамбулі підозрюють вихідця з колишньої республіки СРСР
- Вчора, 10:40
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Підозрюваного у теракті також пов'язують з ІДІЛГромадянина, пов’язаного із терористичним угрупованням «Ісламська держава», підозрюють у теракті в Стамбулі, повідомляє CNN Turk.
У повідомленні йдеться, що підозрюваний є громадянином Узбекистану або Киргизії. Про це розповіли в поліції Туреччини.
Турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч до нічного клубу Reina в Стамбулі і розстріляв людей.
Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.
Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.