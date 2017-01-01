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    У теракті в Стамбулі підозрюють вихідця з колишньої республіки СРСР

    • Вчора, 10:40
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    Підозрюваного у теракті також пов'язують з ІДІЛ

    Громадянина, пов’язаного із терористичним угрупованням «Ісламська держава», підозрюють у теракті в Стамбулі, повідомляє CNN Turk.

    У повідомленні йдеться, що підозрюваний є громадянином Узбекистану або Киргизії. Про це розповіли в поліції Туреччини.

    Турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч до нічного клубу Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

    Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

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