У теракті в Стамбулі підозрюють вихідця з колишньої республіки СРСР

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Підозрюваного у теракті також пов'язують з ІДІЛ

Громадянина, пов’язаного із терористичним угрупованням «Ісламська держава», підозрюють у теракті в Стамбулі, повідомляє CNN Turk.

У повідомленні йдеться, що підозрюваний є громадянином Узбекистану або Киргизії. Про це розповіли в поліції Туреччини.

Турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч до нічного клубу Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.