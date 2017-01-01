У Мексиці закликають на зло Трампу бойкотувати товари зі США

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Паркан на кордоні США й Мексики

Мексиканцям пропонують бойкотувати McDonald `s, Coca-Cola та інші фірми

У соціальних мережах Мексики почалася кампанія, яка закликає до бойкоту американських товарів.

Як повідомляє Бі-бі-сі, таким чином мексиканці реагують на підписання президентом США Дональдом Трампом указу про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

В Твітері та інших соціальних мережах заклики до бойкоту американських товарів розміщуються з хештегом #AdiosProductosGringos.

У соціальних мережах мексиканців закликають бойкотувати продукцію і послуги McDonald `s, Walmart, Coca-Cola і інших американських компаній.

На кампанію вже відреагувала американська мережа кав'ярень Starbucks. Компанія заявила в п'ятницю, що інвестувала мільйони доларів в економіку Мексики і створила 7 тисяч робочих місць по всій країні.

У заяві Starbucks також наголошується, що мережею її кав’ярень у країні керує мексиканська компанія Alsea. Крім того, в кав'ярнях компанії у всьому світі продається кава мексиканського виробництва.

25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні США і Мексики - це було однією з передвиборних обіцянок республіканця.

При цьому Трамп вимагає, щоб будівництво стіни оплатила Мексика.

Це призвело до дипломатичного скандалу з Мексикою. Президент країни Енріке Пенья Ньєто після підписання указу відмовився від запланованого на наступний тиждень візиту до Вашингтона і зустрічі з Трампом.

У четвер Трамп і Пенья Ньєто провели телефонні переговори.

Трамп оцінює вартість будівництва стіни в 12 млрд доларів. Стіна, на його думку, повинна захистити США від напливу нелегальних мігрантів і ввезення наркотиків.

На кордоні між США і Мексикою вже стоять огорожі, які вдається минути нелегальним мігрантам.