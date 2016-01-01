У Туреччині розпочався «великий суд» над учасниками держперевороту

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Більшості підсудних загрожує довічне ув'язнення

У Стамбулі судять 29 офіцерів поліції, їх звинувачують у спробі державного перевороту в липні 2016 року. Про це повідомляє DW.

Більшість офіцерів поліції звинувачують в невиконанні наказу чинити опір прихильникам перевороту, які штурмували президентський палац в Стамбулі. Крім того, поліцейських звинувачують у тому, що вони закликали інших правоохоронців і мирних громадян не протистояти перевороту.

Більшості підсудних загрожує довічне ув'язнення, іншим - тюремне ув'язнення терміном від 8 до 15 років.

«У повідомленні відзначають, що судовий процес по справі 47 обвинувачених у спробі замаху на президента Туреччини Реджепа Ердогана почнеться в кінці лютого 2017 року. Головні засідання проти лідерів заколоту відбудуться лише в наступному році в Анкарі, де для цього збудують спеціальне приміщення», - отмечают в сообщении.

Нагадаємо, у Туреччині заарештували майже 1,7 тис. осіб, яких підозрюють у зв'язках з опозиціонером Ґюленом.

Також повідомлялося, що Туреччина збудує 175 нових в’язниць у наступному році.