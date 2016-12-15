У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників заворушень після інавгурації Трампа
- Сьогодні, 05:52
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John Minchillo/AP
В одному з районів міста мітингувальники били автомобілі і вітрини магазинівУ Вашингтоні поліція затримала 217 учасників заворушень після інавгурації президента США Дональда Трампа, повідомляє The Washington Post.
Про це розповів шеф місцевої поліції Пітер Ньюсем.
Він зазначив, що більшість протестів в місті пройшли мирно. Однак, в одному з районів міста мітингувальники били автомобілі і вітрини магазинів.
Їм були пред'явлені звинувачення в організації заворушень.
Раніше повідомлялося, що при зіткненні з протестуючими в американській столиці двоє поліцейських отримали невеликі травми. Відзначається, що нападники використовували молотки і ломи і діяли групами. Для їх розгону використовувався перцевий газ.