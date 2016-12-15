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    У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників заворушень після інавгурації Трампа

    • Сьогодні, 05:52
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    John Minchillo/AP

    В одному з районів міста мітингувальники били автомобілі і вітрини магазинів

     У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників заворушень після інавгурації президента США Дональда Трампа, повідомляє The Washington Post.

    Про це розповів шеф місцевої поліції Пітер Ньюсем.

    Він зазначив, що більшість протестів в місті пройшли мирно. Однак, в одному з районів міста мітингувальники били автомобілі і вітрини магазинів.

    Їм були пред'явлені звинувачення в організації заворушень.

    Раніше повідомлялося, що при зіткненні з протестуючими в американській столиці двоє поліцейських отримали невеликі травми. Відзначається, що нападники використовували молотки і ломи і діяли групами. Для їх розгону використовувався перцевий газ.

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