У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників заворушень після інавгурації Трампа

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John Minchillo/AP

В одному з районів міста мітингувальники били автомобілі і вітрини магазинів

У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників заворушень після інавгурації президента США Дональда Трампа, повідомляє The Washington Post.

Про це розповів шеф місцевої поліції Пітер Ньюсем.

Він зазначив, що більшість протестів в місті пройшли мирно. Однак, в одному з районів міста мітингувальники били автомобілі і вітрини магазинів.

Їм були пред'явлені звинувачення в організації заворушень.

Раніше повідомлялося, що при зіткненні з протестуючими в американській столиці двоє поліцейських отримали невеликі травми. Відзначається, що нападники використовували молотки і ломи і діяли групами. Для їх розгону використовувався перцевий газ.