У віруса з вимогою викупу WannaCry з'явилася оновлена версія

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Наразі з’явилися зразки вірусів, на яких реєстрація домену не впливає

Вірус WannaCry, який вразив 200 тисяч комп’ютерів у 150 країнах світу, був відновлений.

Про це повідомляє Motherboard.

«Я можу підтвердити, що ми мали версію без домену глушіння підключення з учорашнього дня», — повідомив глава аналітичної групи в Лабораторії Касперського.

Зазначимо, що до цього спеціаліст з Британії випадково зупинив поширення цього вірусу, зареєструвавши домен, до якого посилається вірус.

Однак, як наголошує Motherboard, наразі з’явилися зразки вірусів, на яких реєстрація домену не впливає.

«Якщо хакер вирішує почати нову атаку, вони можуть бути успішними при зараженні нових машин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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