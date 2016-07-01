У Запоріжжі поховали бійця АТО, якого придавило між двома БМП

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Фото: РепортерUA

Боєць помер від втрати крові, лікарі не встигли врятувати військового

В Запоріжжі поховали 23-річного бійця В'ячеслава Цінкуша, який помер в госпіталі Бахмута, повідомляє місцеве видання.

За словами товаришів по службі, у нього залишилися два брата, мама і бабуся.

«Це людина, на яку можна було завжди покластися, ми разом починали, разом призивалися, в один день підписали контракт. Ось так, не вберегли його, мене не було на місці якраз. Це єдиний раз, коли ми не були разом. Лікарям не вдалося його врятувати. Офіційна версія смерті - його придавило між двома БМП, хребет зламало, таз придавило, лікарі не сильно поспішали до нього, від втрати крові і помер», - розповів один і товаришів по службі Захар.

Нагадаємо, Цінкуш служив в 46-му батальйоні спецпризначення ВСУ. Він проходив військову службу за контрактом з 27 січня 2016 року. Загинув боєць 6 лютого 2017 року у зоні АТО.

Нагадаємо, у минулу неділю запоріжці попрощались з Юрієм Ревою, військовим 54 ОМБ, який загинув під час обстрілів на Світлодарській дузі.