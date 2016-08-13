У Запоріжжі звільнили поліцейських, які взяли участь у скандальному турнірі з екс-беркутівцями

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Причини звільнення буде доведено до особового складу Нацполіції в усіх областях України

Запорізьких правоохоронців, які взяли участь у скандальному боксерському турнірі на честь загиблого на Майдані беркутівця Сергія Цвигуна, наразі звільнено. Про це повідомляє «РепортерUA» із посиланням на прес-службу Національної поліції в Запорізькій області.

Зазначається, що наказ уже надійшов в управління поліції регіону. Звільнено не лише заступника управління Нацполіції Андрія Долинного, а й ще низку співробітників правоохоронних органів.

Вчора ввечері заступник міністра внутрішніх справ Олексій Тахтай повідомив, що всіх співробітників спецназу управління Нацполіції Запорізької області, які брали участь у боксерському турнірі пам'яті загиблих на Майдані беркутівців, буде звільнено з органів внутрішніх справ.

Причини звільнення буде доведено до особового складу Нацполіції в усіх областях України.

Як повідомляється, в Запоріжжі відбувся турнір з боксу пам'яті загиблого під час Майдану у Києві в 2014 році беркутівця Сергія Цвигуна. Турнір перетворився не на спосіб пом'янути загиблого друга, а на вихваляння розформованого через звірства на Майдані підрозділу.

У заході взяв участь нинішній заступник управління Нацполіції у Запоріжжі Андрій Долинний.

Однією з нагород переможцям була книга «Нескорений «Беркут». Її автор – майор харківського «Беркута» Дмитро Собина, який втік до Росії. Книгу було видано в уже окупованому Сімферополі.