У Женеві відбувся міністерський захід «Ситуація з правами людини в Криму»

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Захід відвідало більше 70 представників країн-членів ООН та низки міжнародних неурядових організацій

У женевському Палаці націй у рамках 34-ї сесії Ради ООН з прав людини відбувся паралельний міністерський захід «Ситуація з правами людини в Криму».

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Зазначають, що головними промовцями були Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Міністри закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс та Литви Лінас Лінкявічюс, Генсекретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор, Перший заступник Голови ВРУ Ірина Геращенко, Народний депутат України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

Захід відвідало більше 70 представників країн-членів ООН та низки міжнародних неурядових організацій.

Повідомляють, що промовці, які представляли українську сторону, поінформували присутніх про реальну ситуацію з правами людини в окупованій Росією АРК, зокрема про репресії окупаційної влади проти кримськотатарської спільноти, незаконні справи проти лідерів Меджлісу, тиск й переслідування адвокатів, незаконні арешти, переміщення за межі окупованої АРК, зокрема на територію РФ, утримуваних під вартою та засуджених громадян України, у т.ч. кримських татар, застосування щодо них тортур, примусового громадянства тощо.

Міністри закордонних справ Латвії та Литви, згадуючи окупацію їхніх країн Радянським Союзом, зазначили, що за жодних обставин не визнають анексію Криму легітимною, як і низка держав, які свого часу не визнавали окупацію Латвії та Литви.

«Представники секретаріатів міжнародних організацій, зокрема Генсекретар Ради Європи Т.Ягланд і заступник Верховного комісара ООН з прав людини К.Гілмор,наголошували на необхідності забезпечення подальших кроків для встановлення міжнародного правозахисного моніторингу півострова,» – йдеться в повідомленні.

Так, у ході дискусії взяли слово також делегації близько 10 держав.

У МЗС вказують, що захід засвідчив міжнародну солідарність з Україною: всі без винятку промовці висловили підтримку територіальній цілісності України; засудили незаконну окупацію РФ Криму; висловили обурення у зв’язку з ненаданням РФ доступу на територію окупованого нею півострова моніторинговій місії ООН, журналістам, правозахисникам; наголосили, що реального покращення правозахисної ситуації в окупованому Криму вдасться досягти лише шляхом його деокупації.

Нагадаємо, Клімкін зустрівся в рамках 34-ї сесії Ради ООН з іспанським колегою Дастісом.