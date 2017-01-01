Клімкін домовлявся в ООН про окрему доповідь про права людини у Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це передбачає резолюція Генеральної асамблеї ООН 71/205, нагадали в МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн обговорили перспективи укладення окремої детальної доповіді управління комісара щодо ситуації в окупованому Росією Криму, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Це передбачає резолюція Генеральної асамблеї ООН 71/205, нагадали в МЗС. Ця резолюція про становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, засудивши порушення, які коїть там Росія, серед іншого, також закликала Управління верховного комісара ООН із прав людини підготувати детальний тематичний звіт про становище з правами людини на тимчасово окупованому півострові.

Крім того, серед тем розмови була можливість залучити технічну допомогу УВКПЛ до окремих аспектів виконання мінських домовленостей, мовиться в повідомленні.

Україна приділяє велику увагу тому, щоб становище в окупованому Криму, де Росія масово порушує права людини, зокрема, проукраїнських активістів і кримських татар, залишалося в осередді уваги міжнародної спільноти. Зокрема, днями Верховна Рада України розкритикувала підсумковий звіт місії ОБСЄ щодо виборів до Державної думи Росії, які відбулися 2016 року, за те, що він не містить жодної юридичної оцінки впливу на результати цих виборів того факту, що ці вибори Росія провела й на окупованій території України, у Криму.