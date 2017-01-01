У зоні АТО поранено дев'ять військових

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Фото: ЕРА Ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових нема

Минулої доби внаслідок бойових дій дев'ятеро військових отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських війск немає, однак 9 війсковослужбовців ЗСУ зазнали поранень і бойових травмувань», — повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, в Авдіївці внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено двох жінок.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.