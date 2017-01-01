У зоні АТО сьогодні отримали поранення п’ятеро українських військових

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За день терористи 47 разів обстріляли позиції Збройних Сил України

З початку доби в зоні проведення АТО поранено п’ятеро українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 47 обстрілів. П’ятеро наших військових поранено», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному — вогонь вели і БМП противника.

На донецькому напрямку, за даними штабу, з мінометів різних калібрів неодноразово — Троїцьке, Дачу, Зайцеве, Авдіївку. Також з грантометів протягом всього дня — Авдіївку, Майорськ, Зайцеве, Піски, Луганське.

На луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Новоолександрівку, Троїцьке та Новозванівку.

Нагадаємо, бойовики знов почали обстрілювати позиції ЗСУ біля Авдіївки.

Як повідомлялося раніше, Росія хоче прискорити доставку зброї і боєприпасів бойовикам на окуповані території Донбасу. Для цього російське командування обладнує біля кордону з Україною артилерійські склади і бази зберігання.

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