Бойовики знов гатять по українських позиціях біля Авдіївки

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За попередньою інформацією влучень по місту не зафіксовано

Бойовики обстрілюють м. Авдіївку в Донецькій області протягом півгодини. Про це заявив спікер прес-центру АТО Леонід Матюхін.

«Секунд 40, як був крайній обстріл, крайній приліт. Я стою прямо на краю міста. Ну, принаймні, 20 прильотів не були точно по місту, це далеко від міста. Ймовірно, влучають по наших позиціях. Можливо, гатять танки або САУ по промзоні, і такі дуже гучні вибухи. Напевно, влучає в бетон, покриття (бо дуже голосно) з великого калібру», - повідомив Матюхін, в ефірі одного з телеканалів.

Також Леонід Матюхін заявив, що за інформацією голови Донецької військово-цивільної обладміністрації Павла Жебрівського, по місту влучень не було.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці відновили водопостачання.

Нагадаємо, вночі бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

Унаслідок обстрілів Донецької фільтрувальної станції було пошкоджено будівлю складу хлору та перебито хлоропровід. Постачання води населенню здійснювалося погодинно із запасів резервуарів.

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