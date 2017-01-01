Росія поспіхом перекидає зброю і боєприпаси в «Л/ДНР»

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Намагаючись прискорити доставку зброї і боєприпасів бойовикам, російське командування обладнує поблизу державного кордону України в Ростовській області нові артилерійські склади і бази зберігання

Росія хоче прискорити доставку зброї і боєприпасів бойовикам на окуповані території Донбасу. Для цього російське командування обладнує біля кордону з Україною артилерійські склади і бази зберігання. Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи «Інформаційне спротив» Дмитро Тимчук.

«Намагаючись прискорити доставку зброї і боєприпасів на тимчасово окуповані території Донбасу, російське командування обладнує поблизу державного кордону України в Ростовській області (РФ) нові артилерійські склади і бази зберігання», - написав він.

За словами Тимчука, в районі н. п.Філіпєнков (хутір в Кам'янському районі Ростовської області) російські війська обладнали склад ракетно-артилерійського озброєння. Доставку боєприпасів з цього складу на територію Донбасу планується здійснювати через обладнану в цьому районі понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець. Робота даної переправи забезпечить російському командуванню можливість приховано (в обхід великих населених пунктів) і в найкоротші терміни доставляти озброєння і техніку для «2 АК ЛНР», додав Тимчук.

Як повідомлялось, у Донецьку зафіксовано появу знімальних груп російського ТБ, які прибули з завданням пропагандистського висвітлення «патріотичного підйому» в середовищі місцевого населення «ДНР» після визнання Росією «документів» «ЛДНР».