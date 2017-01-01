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    У ЗСУ повідомили про загибель трьох морських піхотинців

    • Сьогодні, 19:39
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    Названо імена загиблих бійців

    Військово-Морські Сили Збройних Сил України повідомили про загибель на Донбасі трьох морських піхотинців.

    «У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули наші бойові побратими - молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько та старший матрос Сергій Трубін. Морські піхотинці до останнього свого подиху боронили Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов’язок», - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ в Facebook.
    Командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

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    Нагадаємо, у штабі АТО повідомляли, що 8 січня на Донбасі зникло троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування. В «ДНР» заявили, що троє зниклих 8 січня 2017 року військовослужбовців ЗСУ підірвалися на міні. Їхні тіла нібито було евакуйовано терористами 11 січня. 

    12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули, їхні тіла у бойовиків.

    Сьогодні, 13 січня, у Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців.

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