Бойовики на Донбасі гатять на всіх напрямках: 17 обстрілів за день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона АТО

Одного українського військового поранено

Сьогодні окупанти на Донбасі продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському – з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці.

На Луганському напрямку по Кримському вогонь вів снайпер.

«Загалом відбулося 17 обстрілів. Одного нашого військового поранено», - підсумували в штабі АТО.