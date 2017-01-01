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    Бойовики на Донбасі гатять на всіх напрямках: 17 обстрілів за день

    • Сьогодні, 18:25
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Одного українського військового поранено

    Сьогодні окупанти на Донбасі продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському – з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери», - йдеться у повідомленні.

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    За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці.
    На Луганському напрямку по Кримському вогонь вів снайпер.
    «Загалом відбулося 17 обстрілів. Одного нашого військового поранено», - підсумували в штабі АТО.

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