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    Україна може подати ще один позов до Росії

    • Сьогодні, 18:36
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    &nbsp;Іванна Климпуш-Цинцадзе,&nbsp;віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України&nbsp;
     Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

    Україна подасть позов у разі перешкоджання Росією риболовлі в українських територіальних водах

    Україна звернеться до міжнародних судів з позовом до РФ у разі перешкоджання Росією риболовлі в українських територіальних водах. Про це на брифінгу за результатами засідання заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    «Що стосується того, що хтось хоче заборонити нам у наших територіальних водах займатися рибальством, я думаю, це ще один з тих випадків, який може перетворитися на черговий позов України проти Російської Федерації. Я думаю, він буде абсолютно обґрунтованим», - сказала вона.

    Як повідомлялося, 6 квітня співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали «за порушення державного кордону» українське рибальське судно «Рибак Херсона».

    За даними Держрибагентства України, екіпаж судна поінформував, що прикордонники окупованого Криму усно попередили їх, що починаючи з травня 2017 року мають намір повідомляти береговим службам анексованого півострова про необхідність арешту українських суден, навіть, якщо вони перебуватимуть в економічній зоні України.

    Нагадаємо також, що Україна подала нові та безпрецедентні докази за кримським позовом до Російської Федерації в Європейський суд з прав людини.

    Джерело: Укрінформ

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