Україна не отримала б безвізовий режим, якби не реформи, – Кокс

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Фото: Станіслав Груздєв Колишній голова Європарламенту Пет Кокс

ЄС залишатиметься постійним партнером України в процесі проведення модернізації

Колишній голова Європарламенту Пет Кокс вважає, що Україна не отримала б безвізовий режим, якби не робила реформ і змін у дуже багатьох сферах.

Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Кокс зазначив, що ЄС залишатиметься постійним партнером України в процесі проведення модернізації.

«Я дуже критично ставлюся до російської пропаганди. На основі того, що Росія продовжує агресію проти України, надає озброєння, здійснює кібератаки, краще не слухати її, якщо ви хочете зрозуміти, що про Україну думає Євросоюз. ЄС залишатиметься постійним партнером України в процесі проведення модернізації. Я передав листа голові Верховної Ради Андрію Парубію від нового керівника Європарламенту (Антоніо Таяні. – «Главком»). Це, по суті, є продовженням процесу активної взаємодії Європарламенту з Україною, який розпочав ще попередній спікер Мартін Шульц», - заявив колишній голова Європарламенту.

За його словами, Європа демонструє, що є надійним партнером і це партнерство з Україною – довгострокове і стратегічне.

«Перед Євросоюзом стоїть низка важливих викликів, включно з тим, що Сполучене Королівство виходитиме з його складу. І ми не знаємо, які наслідки для ЄС будуть від президентських виборів у Франції. Але це тільки посилить рішучість лідерів ЄС навести в ньому лад. Якщо ж говорити про конкретні речі, то хотів би наголосити на нещодавньому голосуванні в Європарламенті за безвізовий режим. Воно б не відбулося, якби Україна не робила реформ і змін у дуже багатьох сферах», - підкреслив Кокс.

Як повідомляв «Главком», Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.