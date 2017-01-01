Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист тварин

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Конвенція спрямована на створення загальних положень з метою захисту тварин, що використовуються під час процедур, здатних привести до болю та страждання

Вчора, 2 травня 2017 р., Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей. Про це сьогодні повідомили у прес-службі МЗС.

«Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей, учиненої 18 березня 1986 року в м. Страсбург, із змінами, внесеними Протоколом до зазначеної Конвенції від 22 червня 1998 р.», - йдеться в повідомленні.

Відповідний документ від імені України підписав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Конвенція спрямована на створення загальних положень з метою захисту тварин, що використовуються під час процедур, здатних привести до болю та страждання, а також забезпечити, щоб такі наслідки, в разі їх неминучості, були зведені до мінімуму, визначає необхідність реєстрації відповідних установ-користувачів, а також ведення статистичного обліку тварин.

На сьогодні Україна підписала 112 документів Ради Європи, 88 з яких ратифіковані.

Джерело: УНН