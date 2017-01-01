Україна просить НАТО посилити допомогу в реформуванні Служби з надзвичайних ситуацій

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В.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок

Україна працюємо над тим, аби започаткувати окремий цільовий проект із допомоги з боку НАТО щодо реформування ДСНС

Виконувач обов’язків голови місії України при НАТО Єгор Божок в інтерв’ю «Главкому» оцінив допомогу від Альянсу, розповів про прохання Києва та трастові фонди для допомоги України.

«З часів здобуття незалежності в Україні нарешті розпочалася реальна реформа оборонного відомства, аби привести його до найбільш прогресивних стандартів НАТО. Я б найвищим чином оцінив саме цю допомогу. Далі – це практичні напрямки в різних прикладних секторах», - сказав Божок, додавши, що оцінками стратегічних радників з країн – членів НАТО, реформа Збройних сил, оборонного відомства України відбулася, процес пішов.

Водночас в.о. голови місії України при НАТО визнає, що варто посилити взаємодію з метою реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Сумновідомі події в Балаклії довели, що в протидії російській агресії навіть служба цивільного захисту може вийти на передній план. Там була диверсія, яка спровокувала пожежу на складах, а ця служба стала на передовій ліквідації наслідків цієї пожежі. Тоді президент звернувся до світової спільноти по гуманітарну допомогу, і НАТО першим відгукнувся, надавши обладнання для розмінування. Зараз ми працюємо над тим, аби започаткувати окремий цільовий проект із допомоги з боку НАТО щодо реформування Держслужби з надзвичайних ситуацій і посилення її матеріального забезпечення. Уже зараз Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала допомоги від НАТО на суму в декілька мільйонів євро», - зазначив Божок.

Він також додав, що наразі на підтримку України створено і працює сім трастових фондів (так звані цільові фонди, які можуть наповнюватися в тому числі приватними активами. Траст окрім готівкових коштів може включати, наприклад, нерухомість або матеріально-технічні засоби). Загальний обсяг ресурсів – понад 40 млн євро.

«Завдяки цим фондам ми боремося з кібератаками, які активно здійснюються на нашу країну. Змогли посилити можливості низки відомств завдяки трастовому фонду з кіберзахисту…У своїй реформі оборонного відомства ми майже наблизилися до стандартів НАТО, до точки неповернення до минулого», - резюмував представник України при НАТО.

До слова, у Києві бачать плюси у ймовірній відмові Вашингтона від безоплатної допомоги нашій армії.