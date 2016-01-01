Україна розробила ракетну зброю, якої немає в Росії - нардеп

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Ракетна зброя

Зараз закінчуються державні випробовування нової ракетної зброї

На сьогодні в Україні розроблено ракетну зброю, аналогу якої немає в Росії. Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський.

«Ми почали нові програми. І я абсолютно хочу проінформувати, що за рік ми зробили унікальні речі... Я відповідально заявляю: ми обійшли Росію в цьому типі зброї. Зараз закінчуються державні випробовування і в наступному році вже передбачена закупка в частини, які будуть цим користуватися», - зазначив він.

Пашинський наголосив: «Ми отримали зброю, Росія не змогла зробити такий аналог, яка є, наприклад, у Сполучених Штатів, але яка в США коштує колосальних грошей».