Україна в «нормандському форматі» запропонувала оголосити черговий режим тиші на Донбасі

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Режим тиші пропонують оголосити вже вдесяте з початку АТО

Україна на зустрічі в «нормандському форматі» запропонувала оголосити десятий режим тиші на Донбасі.

Про це після переговорів в «нормандському форматі» сказав глава української делегації, перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні була пропозиція української сторони оголосити черговий (десятий) режим тиші, але попросити або зажадати (як завгодно можна називати) від російської сторони, щоб президент Путін особисто наполягав. Ми думаємо, його послухають», - сказав Пристайко.

Він нагадав, що найефективнішим і тривалим з попередніх дев’яти режимів тиші був той, коли два роки тому, перед 1 вересня Путін «окремо, персонально» сказав про це, і його «чомусь» послухалися.

Як повідомляв «Главком», з початку доби станом на 18:00 вівторка бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах: один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Ввечері проросійські окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки, поранено трьох мешканців.