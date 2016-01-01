Україна виступає за мирне співіснування Ізраїлю та Палестини, - МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Текст резолюції, на думку міністерства, є збалансованим - вона закликає до прийняття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони

Делегація України за фактом розгляду резолюції Ради безпеки ООН 2334 про становище на Близькому Сході виступає за мирне врегулювання конфлікту.

«Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю та Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами. При цьому ми наголошуємо на необхідності проведення прямих ізраїльсько-палестинських переговорів», - йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, оприлюдненому прес-службою відомства в неділю вночі.

Текст резолюції, на думку міністерства, є збалансованим - вона закликає до прийняття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони:«Ізраїль повинен припинити поселенську діяльність, а палестинські влади - прийняти ефективні заходи боротьби з тероризмом».

Нагадаємо, Радбез ООН прийняв резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права". За резолюцію проголосували Україна, Росія, Франція, Британія, Іспанія, Нова Зеландія, Японія, Малайзія, Сенегал, Уругвай, Венесуела, Ангола і Єгипет. Єдиною країною з Радбезу ООН, яка утрималася, були США.

Повідомлялося, що Ізраїль після голосування скасував офіційний візит українського прем’єра Володимира Гройсмана. Прес-секретар глави уряду України заявив, що візит перенесли на невизначений термін.