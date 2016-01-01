Українці за два дні зняли з рахунків Приватбанку 2,5 млрд грн готівки – Дубілет
- 19 Грудня, 15:08
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Олександр Дубілет
Такого рекорду не було й під час активних бойових дій на Донбасі
За два дні українці зняли 2,5 млрд грн готівки з рахунків Приватбанку. Про це повідомив колишній голова правління АКБ «Приватбанк» Олександр Дубілет, пише УНН.
«2,5 млрд знятої готівки – це рекорд, такого не було і у часи активних бойових дій», – наголосив Дубілет.
Раніше Приватбанк попередив про технічні перерви в роботі відділень через інвентаризацію.
Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.
Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.
Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.
Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.
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