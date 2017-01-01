Українці закликали Президента легалізувати проституцію

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Повії платять податки, мають медичну страховку, зазначається у петиції

На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка легалізувати проституцію в Україні.

Автором петиції виступив Олексій Білозьоров.

«Проституція повністю легалізована у 9 країнах Європи- Нідерланди, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Греція, Туреччина, Угорщина, Велика Британія та Латвія, у Іспанії та Італії, частково, також частково в США. Серед вищенаведених країн маємо країну-сусідку Угорщину. Повії платять податки, мають медичну страховку. Так, у Великій Британії легалізація проституції та легких наркотиків збільшила ВВП країни приблизно на 10 млрд фунтів. Маючи таке довічне явище як проституція, яке контролюється криміналом та доходи від якого йдуть у кишені сутенерів, проституцію потрібно легалізувати», - йдеться в петиції.

Петиція №22/032759-еп, зареєстрована 16 січня, набрала лише 10 голосів із необхідних 25 тис.



