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    Українці закликали Президента легалізувати проституцію

    • Сьогодні, 05:44
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    Повії платять податки, мають медичну страховку, зазначається у петиції

    На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка легалізувати проституцію в Україні.

    Автором петиції виступив  Олексій Білозьоров.

    «Проституція повністю легалізована у 9 країнах Європи- Нідерланди, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Греція, Туреччина, Угорщина, Велика Британія та Латвія, у Іспанії та Італії, частково, також частково в США. Серед вищенаведених країн маємо країну-сусідку Угорщину. Повії платять податки, мають медичну страховку. Так, у Великій Британії легалізація проституції та легких наркотиків збільшила ВВП країни приблизно на 10 млрд фунтів. Маючи таке довічне явище як проституція, яке контролюється криміналом та доходи від якого йдуть у кишені сутенерів, проституцію потрібно легалізувати», - йдеться в петиції.

    Петиція №22/032759-еп, зареєстрована 16 січня, набрала лише 10 голосів із необхідних 25 тис.


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