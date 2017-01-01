Українці живуть на 11 років менше, ніж європейці, - Світовий банк

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Охорона здоров'я

Причина - застаріла система охорони здоров'я в Україні

У Світовому банку вважають, що українці живуть на 11 років менше, ніж європейці. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у Twitter.

«У Світовому банку вважають, що українці помирають на 11 років раніше, ніж середньостатистичний європеєць, в основному через застарілу системи охорони здоров’я. Потрібна реформа», — написала посол.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що депутати Верховної Ради мають ухвалити необхідні законопроекти для проведення медичної реформи не пізніше 1 липня, інакше не можна розпочати реформу системи фінансування охорони здоров'я.