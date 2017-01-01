Україні треба механізм оперативного перекриття кордону з РФ - Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Жебрівський

Прикордонники мають бути готовими швидко закрити кордон у будь-який час

Українські прикордонники мають бути готовими до того, щоб взяти під контроль ділянку кордону з РФ, тимчасово підконтрольну бойовикам, незалежно від того, коли з'явиться така можливість.

Про це в ефірі «112 Україна» заявив керівник Донецької ОДА Павло Жебрівський.

«Є функції Державної прикордонної служби. Вона повинна закрити кордон з будь-якою країною, перш за все – країною-агресором. Насправді Держприкордонслужба зобов'язана розробити механізми швидкого і ефективного перекриття кордону. Незалежно від того, коли це буде – через день, через рік», - заявив він.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що вже в 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі.