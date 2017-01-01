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    Україні треба механізм оперативного перекриття кордону з РФ - Жебрівський

    • Сьогодні, 19:34
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    Павло Жебрівський
    Павло Жебрівський

    Прикордонники мають бути готовими швидко закрити кордон у будь-який час

    Українські прикордонники мають бути готовими до того, щоб взяти під контроль ділянку кордону з РФ, тимчасово підконтрольну бойовикам, незалежно від того, коли з'явиться така можливість.

    Про це в ефірі «112 Україна» заявив керівник Донецької ОДА Павло Жебрівський.

    «Є функції Державної прикордонної служби. Вона повинна закрити кордон з будь-якою країною, перш за все – країною-агресором. Насправді Держприкордонслужба зобов'язана розробити механізми швидкого і ефективного перекриття кордону. Незалежно від того, коли це буде – через день, через рік», - заявив він.

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