Українська легкоатлетка Ольга Котовська виграла півмарафон в Італії
- Сьогодні, 02:19
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Ольга Котовська
Спортсменка встановила новий рекорд траси
Українка Ольга Котовська виграла півмарафон Maratonina di Gorizia, який відбувався в Італії. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
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Котовська перемогла з новим рекордом траси – 1:13.18 год. Зазначимо, що її особистий рекорд – 1:12.14 год. За такий час вона подолала дистанцію 9 листопада 2014 року у Польщі.
Італійку Терезу Монтроне Котовська випередила більш, ніж на шість хвилин. Трійку призерів замкнула Петра Тратнік зі Словенії.
Серед чоловіків найшвидше півмарафонську дистанцію подолав Канда Джоната Косгей з Кенії.
Нагадаємо, що після міжнародних змагання з бігу на 10 км Ольга Котовська стала найкращою легкоатлеткою грудня в Україні