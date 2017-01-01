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    Українська легкоатлетка Ольга Котовська виграла півмарафон в Італії

    • Сьогодні, 02:19
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    Ольга Котовська
    Ольга Котовська

    Спортсменка встановила новий рекорд траси

    Українка Ольга Котовська виграла півмарафон Maratonina di Gorizia, який відбувався в Італії. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

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    Котовська перемогла з новим рекордом траси – 1:13.18 год. Зазначимо, що її особистий рекорд – 1:12.14 год. За такий час вона подолала дистанцію 9 листопада 2014 року у Польщі.

    Італійку Терезу Монтроне Котовська випередила більш, ніж на шість хвилин. Трійку призерів замкнула Петра Тратнік зі Словенії.

    Серед чоловіків найшвидше півмарафонську дистанцію подолав Канда Джоната Косгей з Кенії.

    Нагадаємо, що після міжнародних змагання з бігу на 10 км Ольга Котовська стала найкращою легкоатлеткою грудня в Україні

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